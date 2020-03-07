中國海關總署公佈，今年首兩個月外貿進出口總值4.12萬億元（人民幣，下同），比去年同期下降9.6%，當中出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%；貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。中國海關總署指，外貿進出口下降，主要是受新冠肺炎疫情和春節假期延長等因素影響。

中國海關總署表示，對東盟及一帶一路沿線國家進出口逆勢增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。今年首兩個月，中國與東盟貿易總值5941.1億元，按年增長2%，佔外貿總值的14.4%，其中對東盟出口3090.8億元，按年下降3.6%；自東盟進口2850.3億元，按年增長9%；對東盟貿易順差240.5億元，按年收窄59.3%。

美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4225億元，下降19.6%，佔外貿總值的10.2%，其中對美國出口3001億元，下降26.5%；自美國進口1224億元，增長4.3%；對美貿易順差1777億元，收窄38.9%。

中國海關總署指，2月份外貿進出口值及企業申報報關單量是漸進提升。另據當局對2552家外貿樣本企業調查情況，80.6%的企業已經復工，強調疫情對進出口的影響是暫時和階段性的，外貿發展長期向好的趨勢沒有改變。