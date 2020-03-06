內地因應新冠肺炎疫情影響，2月17日起至6月底實施公路免費措施。問到對越秀交通基建（1052）的營收及派息影響時，管理層在業績會上表示，目前估計「公路免費肯定不會超過6月30號」，但其餘則需視乎疫情情況，目前上半年能否延續既定的派息政策有待研究，但相信下半年情況將好轉，並會延續原有政策，對股東負責。

集團董事長李鋒及其他管理層亦多次表示，公司已作出極端的壓力測試，包括一旦公路免收費政策延續至今年的九月甚至年底，惟按目前公司現有資金儲備及可動用的貸款等，能充分作未來一年資金支付安排，日常運作及股息分派。李鋒更強調「很有底氣告訴大家，我們沒流動性問題，疫情也帶來投資機會」，並指現在政府推出各項政策，包括銀行為企業提供優惠利率等，公司亦受惠不少。

越秀交通基建亦坦承，一直有考慮及審視旗下公路業務集中問題，故以往曾有投資大廣北高速的機會，惟由於公司已有大廣南高速，故放棄了該次的投資併購。以往亦曾將旗下項目出售，將在國家政策容許下，作出一系列的動作。但管理層指，考慮的項目不光是湖北區域，只要重整能帶來明顯效益都會去做，並對於大灣區非常重視。

記者：方楚茵

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