新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）無阻大型新股推進來港上市，路透社今引消息人士報道，騰訊（0700）有份投資的在線醫療平台微醫（WeDoctor）續推進來港上市計劃，並將於下周邀請中港兩地投行演說其擬定的招股計劃，競逐牽頭保薦人職位。消息指，微醫下周舉行的投行自我推薦（beauty parade），部分將通過視像會議方式遠程舉行，內地投行人士則將在微醫公司親身演說。

消息人士續指，微醫新任財務總監蔡強（John Cai）將會身在香港，與位於本港的投行討論上市計劃。上周有外電報道，友邦（1299）前區域首席執行官蔡強將加入微醫，負責公司IPO及潛在上市前融資事宜。

消息指出，微醫仍在考慮是否會將其雲服務排除此次上市業務之外，其核心業務在線診斷服務則將會上市。報道指，微醫上市將籌資10億美元（78億港元），目標是把估值定在100億美元左右，預計於今年下半年上市。微醫未有回應路透社就報道的查詢。

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