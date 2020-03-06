東亞銀行（0023）在周三公告將對其業務和資產組合進行全面檢討，引起市場憧憬東亞賣盤。摩根士丹利發表報告，雖然經濟受壓和利率下降可能增加東亞基本盈利壓力，但全面檢討所釋放的價值將是驅動股價更重要的推動力。今日東亞回吐1.44%，收報19.16元。

大摩指，以各個檢討的選項，以出售一個，或全數核心銀行業務，最可釋放東亞價值，以過去其他銀行收購的交易歷史計算，交易最多可釋放香港業務至1.2倍至1.4倍市賬率，而中國業務價值則可釋放至0.8倍至1.11倍市賬率，相對現時東亞的市賬率為0.5倍。一旦市賬率釋放至該水平，反映至股價應在46元。

大摩估計，出現上述最佳情况的機會率是30%，另外基本預期東亞將進行交易提升股本回報率5%，出現機會率為65%，該情况的目標價是16元。該行亦預期東亞有5%機會不作任何交易，盈利受經濟前影響下跌，則該情况的目標價為10元。大摩評級由「低配」升至「超配」，目標價由15元升至25元。

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