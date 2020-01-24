越秀交通基建（1052）公布，去年純利為11.38億元人民幣（下同），按年升7.9%，每股盈利為0.6799元。派末期息0.21港元，較去年同期0.24港元按年跌12.5%，連同中期派0.18港元，全年派0.39元，按年持平，全年派息率相當於51.5%。

集團在報告內提到，主營業務收入接近100%來自於項目的通行費收入，由於現時無法得知免收通行費何時結束，配套保障政策何時出台，亦不知道可能出台的政策內容，其2020財年整體表現預期會受到新冠肺炎疫情及免收通行費措施等因素的不利影響，包括通行費收入的損失、削減債務速度的放緩等。

不過集團指，充足的賬面資金結餘、未計提的銀行授信以及便捷的融資渠道，相信令集團有足夠的財務安全墊應對短期現金流壓力。一旦疫情結束及通行費徵收恢復，需視乎中國整體及湖北省經濟的恢復速度，其經營業務有望逐步恢復正常。

集團去年收入按年升6.2%至30.23億元，經營成本按年升21.2%至10.11億元。越秀交通基建在合併新收購在湖北省經營三條高速公路後，總負債升1.24倍至232億元。

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