【債息急跌】憧憬再減息半厘 10年期美債息失守0.7厘 美股期貨下跌
文章日期：2020年3月6日 17:54
美債息持續向下，10年期美債息更剛失守0.7厘，跌至0.6932厘，跌幅達23.99%，再創紀錄新低，而30年期亦失守1.28厘，低見1.2742厘，跌幅17.29%，亦創紀錄新低。
標普首席亞太經濟學家Shaun Roache早前表示，隨著新冠病毒(稱武漢肺炎)傳播，已開發市場的債息可能會跌至0%。市場預計會出現大規模的全球量化寬鬆計劃，將會看到美國重啟量化寬鬆，日本央行也會擴大資產購買規模，歐洲央行也將走上這條路。
目前，利率期貨顯示，市場相信聯儲局於18日的會議上將會再減息，機會達204.9%，引伸減息幅度為0.512厘，引伸息口將跌至0.569厘，而周二減息後，基準利率為1至1.25厘。利率期貨更進一步顯示，今年9月16日會議的息率將跌至0.192厘。
美股三大指數期貨下跌，道期跌471點或1.8%，報25589點，標普期貨跌1.9%、納期跌2%。
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