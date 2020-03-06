近日海南省政府成立聯合工作組協助海航集團，評級機構穆迪指出，海航的財困問題日益難解，成立工作組去處理，將會有助保留集團資產價值，並促進資產的有序處置，從而提高債權人的資產追回率。

穆迪副總裁兼高級分析師Sean Hung指出，海航集團的規模有傳導性風險，因為中國許多大型金融機構，包括大型國有銀行等都對海航及其子公司有重大敞口。

新型冠狀病毒爆發加劇了海航集團的財務困境，由於海航擁有多元業務，包括航空公司，酒店和旅遊等，全部都因疫情爆發而實施的限行措施，造成營業額急降。

穆迪指出，海航早在肺炎爆發前，即自2017年已出現流動性問題，並在2018及2019年上半年虧損嚴重。海航集團則在2月29日公布，由海南省政府領導的工作組已經成立，以解決其財務困難。

穆迪預計，工作組將有三項重點工作，包括加速海航集團有關其部分股權和非核心資產的投資的重組，以助其償債。

其次工作組成員的廣泛代表，將有助避免市場恐慌和無序出售資產的情況。最後，通過工作組亦有利海航獲得中國金融機構的進一步支持，包括銀行，租賃公司和飛機出租公司等，當局提供了一個平台去指導和協調海航集團再融資、延期支付租金的財務支持和將貸款期限延長。

不過Sean Hung又指出，海南政府納入工作組並不一定意味著政府無條件地支持海航集團的債務。主要由於集團結構很複雜，不同的債權人的風險敞口不同，並橫跨集團、不同資產類別等，令其債權人可能會在債務重組中受到不同的待遇，並可能產生信用損失。

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