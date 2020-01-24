傑富瑞發表報告指，若與上周比較，本周市場避險情緒增加，企業債券（包括投資級債券及高收益債券）經歷了有紀錄以來第二次最大規模拋售，淨流出149億美元，當中投資級債券淨流出53億美元創歷史新高，高收益債券亦流出79億美元；不過主權債券錄得39億美元淨流入，而貨幣市場淨流入達610億美元。

債券向來是市場避險之地，惟目前資金從企業債大幅流向貨幣市場及主權債券等，反映避險情緒高企。該行指出，全球債券基金淨流出126億美元，結束了長達60周的連續流入的紀錄；新興市場債券淨流出48億美元，成為自2016年11月以來最大的資金流；市政債券及房地產抵押貸款債券，亦分別流出4.88億美元及3.35億美元。

不過，該行表示，受惠央行減息，通脹保值債券則錄得8.34億美元的流入，為半年來最高資金流入；而美國貨幣市場共錄得584億美元淨流入，是去年8月初以來最大的資金流入；同時資金繼續流入黃金市場，共錄得6.93億美元淨流入。

股票基金方面，該行稱，全球股票基金整體流出224億美元，是連續第二周有大量資金流出，當中共同基金淨流出239億美元，交易所交易基金（ETFs）則淨流入15億美元；本周市場主要集中拋售美國股票，淨流出95億美元，亞洲亦錄得自2018年6月以來最大流出，流出50億美元，而外國投資者亦提高在亞洲的股票出售。

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