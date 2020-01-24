美股急挫推低港股，恒指再下試26000點關，今早低開370點後，最多曾跌683點或2.55%，低見26084點，收市跌621點或2.32%，報26146點，成交金額1194億元，較上日減少9.93%；國指跌271點或2.53%，報10456點。

49隻藍籌下跌，創科實業（0669）跌7.41%，收報62.5元，是跌幅最大的藍籌，而騰訊（0700）跌2.56%，收報395.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低82點。唯一無升跌的是石藥（1093），收報18.72元。

重磅股全線下跌，繼騰訊之後拖累大市點數最多的順序為，建行（0939）跌2.76%，收報6.35元，拖低58點；友邦（1299）跌2.06%，收報76.05元，拖低53點；匯控（0005）跌2.22%，收報50.65元，拖低51點；中移動（0941）跌3.2%，收報60.5元，拖低37點；工行（1398）跌2.37%，收報5.36元，拖低29點。

其中，匯控曾跌2.2%，跌至50.65元，是2016年8月03日49.75元後最低。較早前，有報道指匯控先後有於倫敦及中國的員工感染新冠病毒(俗稱武漢肺炎)。

理文造紙（2314）昨公布業績，遭花旗、大和齊齊下調評級，拖累股價以全日最低位收市，收市跌8.93%，是2017年2月28日後最大跌幅，收報5.51元，則是2月17日5.5元後最低。

《南華早報》引述消息指，國泰航空（0293）計劃在6月26日關閉其在加拿大最後一個空中服務員基地，150個工作崗位面臨風險。報道指，相關機組人員周五和周末將與公司開會。國泰收報9.93元，跌3.59%。其他航空股方面，國航（0753）收報6.2元，跌1.9%；南航（1055）收報4.11元，跌2.61%；東航（0670）收報3.34元，跌2.62%。

恒指過去5個交易日累升0.06%或16點，表現最佳的是中生製藥（1177），累升9.22%，其次為申洲國際（2313）、舜宇（2382），分別升7.47%及6.11%。而表現最差的是恒生（0011），累跌9.4%，其次為匯控及金沙中國（1928），分別跌4.7%及4.28%。

國指過去5個交易日累升1.5%或154點，表現最佳的是中生，其次為粵海投資（0270）、申洲，分別升7.7%及7.4%。而表現最差的是國藥（1099），累跌8.9%，其次為中石化（0386）及中國太保（2601），分別跌2.2%及1.3%。

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