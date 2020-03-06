剛剛以304億美元身家坐正成為《福布斯》2020年香港富豪榜首位的恒地（0012）創辦人李兆基，去年交棒予兩子李家傑及李家誠。李家傑及李家誠今年1月接受了福布斯訪問，正推進價值232億元的中環美利道商業地王，並認為是一個機會建立成特別的香港地標，故花了數月時間與建築師打造一項令人驚嘆的非傳統建築。據指，項目預定於2023年開業，並與國際著名建築師事務所Zaha Hadid Architects（ZHA）設計，總建築費或達4億美元。

除了本港的巨額投資，李家傑亦活躍於內地，目前恒地已有640萬平方呎已完成投資物業，並集中在一線城市北京、上海、廣州。內地則有別於香港主力住宅，只集中在辦公室及商場，於上海及廣州以國內商業項目品牌「星/Lumina」發展重點項目。

在訪問中，李家傑形容兄弟彼此猶如「陰和陽」，自童年起雙方牢固信任對方及相互尊重，認為各有所長，並尊重彼此觀點。雙方以往十五年來都如此工作，就似合夥人。

李家傑又指，雙方在策略上有志一同，均同意希望留在大陸和香港投資，並在李兆基的成就上繼續長足發展。 兩人又指，父親從小就傳授成功的「黃金法則」，在做出決定前必須對市場有第一手的了解，即使可依靠閱讀《福布斯》知道哪個城市可投資，但在城市的何處投資則靠自己深入研究。

李家傑又表明，將會繼續遵循父親的管理風格，並認為無需要改變，一直運作良好。雖然隨著世界發展，商業模式必須適應大局，如李家誠就重新平衡了本港投資組合，由以往長期集中開發項目，改為專注商業項目。

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