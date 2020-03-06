由於日本政府昨日起推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證的政策，國泰航空（0293）今日宣布，所有3月6日或以前，並於3月6日至4月30日期間涉及香港往來日本，已確認機位之國泰或國泰港龍航空機票可豁免退票手續費，不過旅客須在4月30日或以前提出有關要求。受影響的旅客亦可選擇重新訂位，或更改航點，亦可獲豁免手續費，惟受相關條款限制，更改後的出發日亦必須在今年12月10日或以前。

本地另一航空公司香港航空，亦宣布即日起為乘客豁免前往日本機票重新訂位、更改航點及退票的費用，當中涉及3月6日至4月30日期間來往日本的已確認機位之港航機票。港航指，選擇取消及退票的旅客須在出發日期起計60日內提交申請；若旅客選擇更改航點或重新訂位，須於4月30日或以前提出有關要求，而更改後的新出發日須爲原定出發日的6個月內。

另外，雖然昨日傳出自今日凌晨起入境泰國須隔離14日，不過香港駐曼谷經濟貿易辦事處今早澄清，香港雖被刊憲列為疫區，但並不強制要求隔離。然而，國泰航空仍然為所有3月6日或以前，並於3月6日至4月30日期間涉及香港往來泰國，已確認機位的旅客提供免費退票、更改航點或重新訂位三個選項，旅客須在4月底之前提出有關要求。

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