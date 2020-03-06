香港銀行同業拆息（HIBOR）全線繼續跌，其中與樓按相關的一個月拆息已連挫8天，跌至1.18厘，重返約一年前低位。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，若以現時普遍新造拆息按揭計劃（H按）計算，計及今日HIBOR，實際息率已低於近期計畫的封頂息率水平，拆息回落亦有利早前選用H按的客戶，以及使用H按的比例將有機會增加。

根據金管局最新公布的按揭產品選用比例可見，1月份選用H按的人士為80.2%，而最優惠利率（P按）的選用比例則為16.7%。自去年2月起，選用H按的人士之比率一直維持於約七成半以上，因此曹認為，在H按及P按計劃的優惠相約的情況下，大部份客戶會偏向選擇H按，以博取拆息回落時可節省更多的利息開支。

現時普遍銀行H按為H+1.24厘，封頂息率為2.5厘左右，隨着HIBOR跌至1.26厘以下水平，H按利率已低於封頂水平，有利於減少供樓負擔。經絡假設，以每貸款額100萬元及還款期25年計算，以今天HIBOR與昨日（1.28厘）比較，今天的實際息率為2.43厘（四捨五入），比以近期封頂息率2.5厘供款的實際息率相差7點子，每月供款下降35元至4451元；全期利息開支由34.6萬元減少逾1萬元，至33.5萬元。

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