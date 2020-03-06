物管股興業物聯（9916）今公布，招股價終定為1.99元，接近2元上限定價。公司全球發售1億股，集資1.99億元，所得款項淨額約為1.678億元。

興聯物業合共接獲約11.2萬份認購申請，公開發售超購倍數錄得1413倍，較新石文化（1740）年初約1200倍紀錄更高，成為今年「超購王」。按此計算，該股凍資141.3億元。國際配售方面，則錄得7.11倍超購。

興聯一手中籤率僅有3%，認購300手才穩中一手。乙組方面，更有1057人大手入「頂頭槌飛」，最終每人獲分配6手或7手。

興業物聯今日將有暗盤，下周一（3月9日）掛牌上市。本港採取內地人士入境14日檢疫措施之下，興聯作為河南物管股，公司高管難親身參加上市儀式。據了解，興聯內地高管均未到港，應亦將缺席上市儀式，屆時亦不會安排傳媒訪問環節。不過，或會有公司於香港的代表現身上市儀式。

記者：馬迪帆

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