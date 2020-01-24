疫情擴散，美股再度急挫，拖累恒指今早低開370點或1.38%後，最多挫607點或2.27%，跌至26160點，走勢上跌至黃金比率23.6%(約26169點)後反彈，恒指半日跌574點或2.15%，報26193點，成交金額580億元；國指跌240點或2.24%，報10488點。

中生製藥（1177）升2.11%，收報12.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；創科實業（0669）跌4.3%，收報64.6元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.22%，收報397.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點。

匯控（0005）再有員工感染新冠病毒(俗稱武漢肺炎)，繼早前倫敦有雇員感染後，路透社引述文件指，匯控確認有中國員工中招。匯控曾跌2.2%，跌至50.65元，是2016年8月03日49.75元後最低，半日收報50.75元，跌2.03%。

理文造紙（2314）昨公布業績，遭花旗、大和齊齊下調評級，拖累股價曾跌最多7.77%，見2018年7月16日後最大跌幅，半日收報5.6元，跌7.4%。

《南華早報》引述消息指，國泰航空（0293）計劃在6月26日關閉其在加拿大最後一個空中服務員基地，150個工作崗位面臨風險。報道指，相關機組人員周五和周末將與公司開會。國泰（0293）收報9.97元，跌3.2%。其他航空股方面，國航（0753）收報6.09元，跌3.64%；南航（1055）收報4.06元，跌3.79%；東航（0670）收報3.29元，跌4.08%。