恒指跌574點，收報26193點，成交金額580億元。美國3個州份宣布進入緊急狀態，市場憂慮新冠肺炎將大規模爆發，美股又瀉近1000點，亞洲股市全線向下，日股創近期低位，港韓仍守未破底，強勢的A股也回吐1%。港股表現較佳的是醫藥股、金礦股和物管股，翰森製藥（3692）升4%創上市新高，山東黃金（1787）升3%，時代鄰里（9928）、保利物業（6049）兩隻半新物管股曾創上市新高。

除了上述行業能逆市向好外，綜觀近期疫情跌市，教育股表現亦偏穩偏強，尤其是職業教育股。希望教育（1765）多年來以收購為主、自建為副的模式拓展在職教育學校，旗下學院覆蓋的行業多元化，如四川希望汽車職業學院、四川文化傳媒職業學院、陝西醫科大學晉祠學院、蘇州托普信息職業技術學院、崑山技工學校、銀川能源學院等等，不會因個別行業不景氣而受到重大影響。

集團往績亦理想，收入由15年的4.87億元，到18年達到10.3億元，16-18年的3年年復合增長率達28.36%。19年上半年增速放緩至約13%，主因是缺少新增學校。但集團2018年自建學校將於2021年落成，同時2019年下半年收購了5間大學，也會在今年反映。增速會再度加快。

集團今年股價表現強勢，由1.4元水平起步，以今早收市價1.87元計算，累積升幅已超30%，在疫情跌市中表現亮麗，會是傳統避險股以外的選擇。

張兆聰

明報首席評論員