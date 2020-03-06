性別多元化近年漸成為公司管治熱門議題，資產管理公司道富環球投資管理今日公布，已經由50隻恒生指數成份股中，識別出董事會成員中無女性代表的11隻藍籌股。對此部分公司，道富作為股東，將由今年起對其董事會成員的任命投下反對票。

道富環球投資管理環球資產盡職管理聯席主管Benjamin Colton解釋，對於董事會成員無女性的藍籌股，今年將首先對其董事會提名委員會主席投反對票，若無提名委員會，則對董事人選提名負責的負責人投反對票。Colton表示，若公司其後連續三年都未有採取行動，未能任命至少1名女性進入董事會，道富則將對整個提名委員會投反對票。

Colton解釋，道富並非要減持董事會成員無女性的公司倉位，而是希望藉助其長期投資的位置，以及道富資本的影響力，對所投資公司做出有利的改變，推動性別多元化的思考。他表示，學術證據證明，性別多元的董事會對於公司決策中多元思考、創新均有幫助。他表示，因道富政策，不便於透露被識別的公司的細節，亦不便透露對公司投資策略的影響。

雖然道富未有透露具體公司，但本報抽查數間藍籌最新董事名單，發現至少中海油（0883）、中華煤氣（0003），均無女性董事成員，若為道富所投資，十分可能「榜上有名」。

道富此次對所投資藍籌股的做法，實際上為其全球「無畏女孩」（fearless girl）行動的延伸，該計劃早前已於美國、英國、日本等國家推出，目的在於推廣公司性別多元化，於今日起則拓展至香港及新加坡。除鑒別恒指成分股的董事會性別分布外，道富亦識別出新加坡海峽時報指數（Straits Times Index）的30隻成分股中，有6隻未有女性代表，將採取類似行動。

根據道富今日公布數字，其自2017年起，於全球識別出1384間「全男班」公司，採取類似投票反對行動，至今有681間已經增添至少1名女性董事。日本為早前唯一實施該計畫的亞洲市場，至今有逾100間公司增添女性董事。

Colton表示，見到香港的ESG管治正向積極方向發展，惟相信仍有空間提升。他補充指，於日本推行計劃時，第一年已有三成公司響應，希望此次於星、港推出計劃，公司亦可以儘快響應，但他未有透露預期公司採取行動的時間。

記者：馬迪帆