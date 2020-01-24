疫情擴散引發美股急挫，美債息穿0.9厘，恒指今早低開370點或1.39%，報26397點，成交金額36億元；國指今早低開169點或1.58%，報10558點。

領展（0823）升1.01%，報75.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；金沙中國（1928）跌2.09%，報35.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.02%，報398元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低65點。

匯豐英國員工檢測呈陽性，金絲雀碼頭辦公室疏散。匯控跌1.25%，報51.15元。

港鐵（0066）在2019年底止全年度業績顯示，期內香港客運業務出現除息稅前虧損5.91億元，集團行政總裁金澤培表示，這與去年下半年社會運動影響有關，但是港鐵的鐵路加物業模式，分散了風險。集團財務總監許亮華指出，港鐵除今次虧損之外，早期營運時亦曾試過虧損。因應社運對港鐵的影響涉資高達23億元，另今年首2個月受新冠肺炎疫情影響，對經常性盈利相關的財務影響亦達13億元。港鐵升0.35%，報43.6元。

高鵬礦業（2212）公布，公司主席兼執行董事劉婕即日起離任其主席兼執行董事的職位。公告顯示，儘管每次董事會會議通告已寄發予劉婕，然而過去超過6個月，劉於未經董事會任何特別批准的情況下，已連續缺席董事會會議。根據公司章程細則，董事會決議其須離任主席兼執行董事職位，即日生效。開市報0.063元，無升跌。

中信大錳（1091）再就去年業績發盈警，集團估計，去年虧損約2億元，而2018年則錄得純利3.31億元。開市報0.3元，跌1.6%。

新冠肺炎疫情持續，越秀房託（0405）行政總裁兼執董林德良指，估計目前就所持有所有物業的相關租金寬減總額約為9000萬元，此非一次性反映，而是分三年期處理。開市報4.84元，跌4.53%。

中國奧園（3883）對某社交媒體平台刊登的一份由匿名人士發表的做空報告做出回應，指公司在向法律顧問進行諮詢並保留採取法律行動的權利。奧園開市報11.26元，跌0.88%。