【開市焦點】港股ADR跌347點 匯控英國員工中招 ADR跌1.79%
文章日期：2020年3月6日 08:40
疫情擴散，美股再度重挫，10年期債息失守0.9厘，港股ADR跌347點或1.32%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.12%，折合報401.64元；匯控（0005）跌1.79%，折合報50.87元；建行（0939）跌1.81%，折合報6.41元。
今日焦點股份可留意：
匯豐英國員工檢測呈陽性，金絲雀碼頭辦公室疏散。留意匯控（0005）。
港鐵（0066）在2019年底止全年度業績顯示，期內香港客運業務出現除息稅前虧損5.91億元，集團行政總裁金澤培表示，這與去年下半年社會運動影響有關，但是港鐵的鐵路加物業模式，分散了風險。集團財務總監許亮華指出，港鐵除今次虧損之外，早期營運時亦曾試過虧損。因應社運對港鐵的影響涉資高達23億元，另今年首2個月受新冠肺炎疫情影響，對經常性盈利相關的財務影響亦達13億元。
高鵬礦業（2212）公布，公司主席兼執行董事劉婕即日起離任其主席兼執行董事的職位。公告顯示，儘管每次董事會會議通告已寄發予劉婕，然而過去超過6個月，劉於未經董事會任何特別批准的情況下，已連續缺席董事會會議。根據公司章程細則，董事會決議其須離任主席兼執行董事職位，即日生效。
中信大錳（1091）再就去年業績發盈警，集團估計，去年虧損約2億元，而2018年則錄得純利3.31億元。
新冠肺炎疫情持續，越秀房託（0405）行政總裁兼執董林德良指，估計目前就所持有所有物業的相關租金寬減總額約為9000萬元，此非一次性反映，而是分三年期處理。