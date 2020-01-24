美國西雅圖確診病例激增，英國亦報告新冠肺炎(又稱武漢肺炎)首宗例死亡，標普預測，疫情將使2020年全球GDP增長率減少50個基點，道指低開418點後，最多曾挫1147點，銀行和科技股領跌，10年期國債息曾跌至0.898%。

道瓊斯工業平均指數收跌969點，跌幅3.58%，報26121點。標普500指數收跌106點，跌幅3.4%，報3023點。納斯達克綜合指數收跌279點，或3.1%，報8738點。

沃爾格林聯合博姿升0.18%，報48.78美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻0.6點，而波音跌8.04%，報260.37元，拖低道指154點。

科技股方面，蘋果收市報292.92元，跌3.24%，谷歌母公司Alphabet收市報1314.76元，跌4.83%，亞馬遜收市報1924.03元，跌2.62%，Facebook收市報185.17元，跌3.43%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.44%，報380點。德國DAX指數收跌1.51%，報11944點；法國CAC 40指數跌1.9%，報5361點；英國富時100指數收跌1.62%，報6705點。