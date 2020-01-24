今日截孖展的物管股燁星集團（1941）孖展額超購額破千倍，統計6間券商數據，僅計孖展，超購1022倍。據統計，燁星券商孖展錄得161.65億元，較前日的134.5億元小幅上升。該股公開發售集資額僅1580萬元，有望問鼎近半年內超購王地位。近期同為大熱門的興業物聯（9916）早前券商孖展錄得853倍超購，其公開發售集資額為2000萬元，孖展額約為171億元，即實際認購熱烈程度與燁星相若。

各券商中，本地券商輝立借出54億元，耀才借出43億元，信誠借出32億元，時富借出2.63億元，兩間內地券商富途及友信智投則分別借出27.94億元及2.08億元。

燁星獨拔頭籌，其他新股不乏認購反應慘淡者。同為今日截孖展的老牌本地風扇股蜆壳電業（2381）認購遠不足額，其公開發售集資額為7125萬元，統計6間券商，借出孖展額僅有逾300萬元，約為公開發售額0.05倍。另有3隻新股將於下周一（3月9日）截止招股，據統計，其中工程股生興（1472）孖展尚不足額，建中建設（0589）及九尊數字（1961）超額則僅有4至5倍。