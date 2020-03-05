資源股中信大錳（1091）再就去年業績發盈警，集團估計，去年虧損約2億元，而2018年則錄得純利3.31億元。集團透露，去年下半年電解金屬錳市場進一步疲弱，並會進行1.65億元的非現金減值準備，業績詳細公告會在月底前公佈。

集團去年11月已就2019年全年業績發盈警，當時指下半年首4個月純利料下滑8成至1.46億元。當時集團解釋，電解金屬錳售價大跌31.6%至5,400元，銷量按年下降大約3.9%。中信大錳在最新盈警公告表示，不利情況在剩餘兩個月繼續出現，電解金屬錳的平均售價甚至比先前四個月更低。

中信大錳最新公告透露，有主要客戶流動性風險明顯惡化，更出現延遲付款及應收賬款逾期的情況，所以就貿易及應收票據減值虧損大幅增加至7500萬元；調整生產線而錄得物業、廠房及設備減值損失5000萬元；就其中一個錳礦長溝錳礦減值虧損4000萬元，合共非現金減值1.65億元。

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