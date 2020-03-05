牛奶公司公布2019年業績，截至去年12月底止，純利錄得3.21億美元，按年倒退10% ；期內營業額約112億美元，按年減5%。集團稱，受累於自去年下半年的社會動盪，影響集團的盈利能力，而新冠肺炎的爆發亦為集團業務增加額外的複雜性。

期內，集團附屬公司的經營溢利為4.37億美元，較2018年同期減少14％。集團指，在各個子公司中，社運對萬寧的影響最大，因為內地訪港客大跌。另外，集團對IKEA進行持續投資亦降低集團的盈利能力，不過影響因東南亞雜貨零售業務的盈利提高而抵消。

集團同時提及其業務夥伴美心，來自美心的收入由2018年同期的1.05億美元跌至8200萬美元，大跌22%。集團解釋，減少主要由於香港持續的社會動蕩的影響所致。不過，美心由於收購了Starbucks泰國業務而受益，因此美心整體總銷售額依然有4%增長。

對於香港市場，集團指，在其業務組合中，在社運影響下，遊客減少對萬寧影響最大，而商店被破壞亦影響美心的業務，IKEA在港的業務也因社會動盪而中斷。不過，集團認為，其業務多元化也從中受益，儘管商店受到干擾，但因為在家用餐的趨勢增加支持惠康銷售的穩健增長。

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