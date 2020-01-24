新型冠肺炎持續蔓延下，銀聯國際宣布推出「非接觸式」數碼繳費服務，市民可通過公司旗下雲閃付手機應用程式（APP）開通香港本地繳費服務，便可繳交公共服務、電訊、教育、物業等九類生活服務費用，首批合作商戶超過500間，當中包括電力、煤氣、電訊等商戶。

銀聯指出，雲閃付APP即日起開通本地繳費功能，持卡人可憑雲閃付繳交九大類型的生活服務費用，包括公共服務、電訊服務、物業管理、收費電視、膳食服務、幼稚園、小學和中學教育、專上或專業教育、校友會或家長教師會等。

銀聯指出，用戶只要打開雲閃付APP點選本地繳費，並選擇繳費項目、商戶、賬類（部分商戶無需選擇賬類）後，再輸入繳費帳號和金額，便可完成繳費。如果以綁定的信用卡進行支付，更可同時賺取積分享受優惠。

銀聯又指，雲閃付APP亦提供內地的跨境繳費服務，涵蓋大灣區內多個城市的水費、電費、煤氣費、電訊費、暖氣費、有線電視費、物業管理等多類繳費專案，同時更可為內地的手提電話號碼增值。

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