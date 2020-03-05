港鐵（0066）在2019年底止全年度業績顯示，期內香港客運業務出現除息稅前虧損5.91億元，集團行政總裁金澤培表示，這與去年下半年社會運動影響有關，但是港鐵的鐵路加物業模式，分散了風險。集團財務總監許亮華指出，港鐵除今次虧損之外，早期營運時亦曾試過虧損。因應社運對港鐵的影響涉資高達23億元，另今年首2個月受新冠肺炎疫情影響，對經常性盈利相關的財務影響亦達13億元。至於沙中線延誤涉及13.7億元的項目管理費相關撥備，則未在2019年度賬目反映出來。

金澤培稱，由去年下半年起社會公眾活動，對港鐵的財務影響多達6億元；若計及期間客運受影響及租金減免，涉及財務影響則高達23億元。許亮華補充，在23億元中，一半左右與客運業務受影響有關。

香港今年首兩個月受疫情影響，金澤培稱，香港載客量亦見大跌，因此已調整非繁忙時間班次。至於高鐵關站，他說，港鐵會就高鐵每年客流做總估算，目前會否因應客流減少尋求補貼，則言之過早。面對政府拒付沙中線額外13億元的項目管理費，會否擔心小股東反告政府，他回應，港鐵會與港府商量解決方案，因應公司已按合約處理，相信股東會滿意港鐵的安排。

許亮華強調，港鐵的現金流及財務健康，因此仍能如常派息，同時日後若需要承擔新鐵路線的承建工作，將會再定財務安排。對於此前穆迪調低港鐵評級，他形容，港鐵的財務及債務比率非常健康，更引述另一評級機構標準普爾指，港鐵今年會受新冠肺炎疫情影響，但是料2021年財務狀況保持正常，並確定港鐵的發行人評級不變，因此預期不會影響融資成本。

物業總監鄧智輝續稱，疫情影響到港鐵的商場人流及租戶生意，因此港鐵已經提供紓困措施幫助小商戶甚至非政府機構，但是最終對港鐵商場影響有多大目前言之過早。無論如何，公司仍會與商戶進一步商討合作，面對疫情。新的日出康城商場目前出租逾一半面積，但是近兩個月的招租受到疫情影響，無論如何，港鐵期望在下半年推出該商場提供服務。在推出項目發展方面，港鐵在未來12個月計劃推出日出康城13期，以至黃竹坑站第5、6期，共涉逾4000個住宅單位。由於香港從來對房屋需求大，因此他對未來樓市保持樂觀。

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