九倉置業（1997）主席吳天海表示，疫情在農曆新年後發酵，1月首3周未受影響，雖然未收到2月租戶的零售情況，不過集團位於海港城的三間酒店與酒店業市況相若，以五星級酒店計，2月入住率不足10%，日租「跌咗一大截」，料總收入與同期比較只得5%或更少，情況嚴重。

他指出，酒店主要依賴外來客人，零售業務仍有一部分本地客，影響不大，不過香港不少零售商在疫情後，營業額跌幅「幾厲害」。至於市傳的海港城及時代廣場2至3月基金租金減免一半，吳天海僅指，由於與租戶簽訂的合同有保密協議，不方便透露安排，整體而言集團有作租金調整，亦有某些租戶收到通知減租一半。

展望今年的租務情況，吳天海表示，每年均有不同租約到期，「換租客永遠都有，今年亦不例外」。他又澄清，商場的店舖圍板不代表沒有租客，因此「十室九空」未必正確，或是代表多於一成的租用率，而海港城去年底的出租率仍達97%，尤其是出租率以面積計算，細舖與大舖對收入的比例亦不一樣。

吳天海續指，商場續租租金一定會受壓，始終會跟隨市況而定，當大市租金升，新租約亦會上漲。不過疫情後零商市況不佳，相信未來新租約將有若干調整。他強調，不要有錯覺業主不減租，如果是新租約「唔知有邊個業主叻到個市跌咗一半，而佢可以保持百分之一百」。租金減幅方面，就要視乎新租約何時簽定、店舖大小及位置而定。

寫字樓方面，吳天海稱，空置率絕對有增加的可能性，由於出租率視乎經濟活力，如香港經濟受打撃需求放緩，加上香港甲級寫字樓供應增加，可預期今年寫字樓收入有一定壓力，空置率就要觀察疫情的情況，以及完結後的反彈速度而定。

至於會德豐（0020）獲大股東吳光正家族提出私有化，吳天海表示，私有化對集團完全沒有直接影響，九置業務與股東買與賣沒有太大影響，日常營運及方向不變。派息比率方面，吳天海指出，會維持上市時65%派息比率的指標，如公司收入增加，派息自然較多，反之亦然。

記者：蕭嘉聰

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