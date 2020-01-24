新冠肺炎蔓延全球，多國陸續出現確診個案。德意志資產管理Sean Taylor表示，疫情令市場蒸發近1.7萬億美元。他又下調今年對多國的GDP增長預測，並預期今年中國經濟增長為5.5%，美國為1.6%，歐元區為0.9%。但隨着疫症消失後，經濟亦會回穩，料2021年中國經濟增長為6.3%，歐元區為1.1%。

近日股票市場出現恐慌性拋售，但他表示目前資產價格處於合理水平，毋需過度恐慌。另外，他較看好中國市場，因中國早已推出經濟刺激政策，料疫情完結後各項數據會迅速回升。當中特別看好國內的5G、科技板塊及透過互聯網學習的教育板塊，因受疫情影響較小。另又睇好印度市場，因該國未因疫情而有太大影響，而且多國對印度出口需求持續上升。

本周二，美聯儲局突然減息0.5厘救市，他估計多國央行會跟減，不過隨着疫情穩定，利率水平會回升，預測明年第一季聯邦基金利率區會回升至1.25厘至1.5厘水平。在目前的低利率水平以及恐慌情緒彌漫下，預計資金會流入黃金，金價企穩1600美元。

今年是新興市場困難的一年，除了經濟增長放緩，相信會有投資者會拋售發展中國家。亦建議投資者留意疫情在歐洲國家如意大利、德國的情況。

記者：黃清瑤