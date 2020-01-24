越秀房託（0405）公布，去年應計分派總額按年跌10.4%至7.61億元（人民幣，下同），每單位基金分派為0.2406元（約0.2712港元），按年跌13%，年化分派收益率為5.14%，按年跌1.24個百分點。

集團去年收入按年升1.3%至20.58億元，物業收入淨額按年升1.8%至14.95億元。

在新冠肺炎疫情下，投資者關注越秀房託旗下的武漢項目，集團發通告指出，預期2020年上半年的財務業績將受到向若干租戶提供臨時租金寬減；及廣州四季酒店至今因COVID-19所致的經營表現。

當中，經考慮武漢的狀況，集團向武漢星匯維港購物中心的所有租戶提供豁免兩個月的租金，而基於現時狀況，越秀房託所持有的所有物業相關租金寬減總額估計將為約9000萬元，佔基金截至2019年的總收入總額約4.4%。

而為增強投資者信心及降低越秀房託的經營成長階段新物業風險，對武漢項目的2018年至2020年經調整淨利潤作出保障，實際不足部分進行補足，2018年至2020年的保障目標分別為7800萬元、9800萬元及1.1億元。

集團的成熟型物業經營收入按年跌2.6%至18.564億元，當中主要物業白馬大廈去年的經營收入止住中期跌勢，全年升1.4%至3.727億元﹔國金中心經營收入升幅收窄至增長1.9%，達11.33億元﹔越秀大廈則經營收入表現再縮至1.325億元，按年跌7.2%﹔維多利廣場經營收入則升8.2%至7660萬元、城建大廈經營收入跌1%、財富廣場經營收入跌0.4%。

成長型物業去年經營收入升59.3%，至2.017億元，當中武漢物業經營收入升34.3%至1.697億元，杭州維多利經營收入升至3200萬元。