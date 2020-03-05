港鐵（0066）公布，截至去年12月底止全年業績，純利119.32億元，按年倒退25.46%，每股基本盈利1.94元，派末期股息0.98元，連同中期股息每股0.25元，全年股息共每股1.23元，較去年上升 2.5%。

期內，總收入升1.06%至545.04億元。經常性業務利潤減44.8%至49.8億元，基本業務利潤減6.2%至105.6億元。

倘不包括就沙田至中環綫項目作出的20億元撥備、就英國South Western Railway(西南部鐵路)專營權作出的4.36億元撥備，以及香港的公眾活動導致的23億元不利影響，來自經常性業務的淨利潤本應上升7.7%至97.12億元、來自基本業務的淨利潤應上升35.8%至 152.92億元、公司股東應佔淨利潤將上升4.1%至166.64億元，而2019年來自基本業務的平均股東資金回報率應為8.2%。

香港業務方面，來自客運業務全年收入增長2.3%至199.38億元，主要由於高速鐵路(香港段)自2018年9月通車的全年影響，惟被公眾活動的不利影響所抵銷。期內，總乘客量下跌6.4%，上半年增長2.5%，而下半年則下跌14.8% 。車站商務和物業租賃業務收入增長5%。期內，物業發展利潤55億元，主要來自 MALIBU(「日出康城」第五期)和「The LOHAS 康城」(「日出康城」第七期商場)，已於2019年及2020年分別批出兩項及一項新物業發展項目。

展望將來，港鐵指，在多個不明朗因素下，例如主要經濟體增長放緩、環球地緣政局不明、以及香港持續公眾活動和新型冠狀病毒疫情爆發等，全球和本地經濟的前景預期將面臨重重挑戰。公司計劃推出三個物業發展項目進行招標，當中包括「日出康城」最後一期及黃竹坑站第五期及第六期物業發展項目，合共提供約4050個住宅單位。

港鐵又指，在這些不明朗因素下，尤其是近期的新型冠狀病毒疫情爆發，公司多項業務均受到嚴重影響。根據初步未經審核之內部管理帳目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響對公司經常性業務淨利潤在2020年首兩個月的財務影響預計約13億元。新型冠狀病毒疫情爆發對其業務的影響預期將會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定。

港鐵全日收報43.45元，升0.93%。

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