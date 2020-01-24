美股反彈，港股今早跟隨高開126點，午後升幅進一步擴大至583點，高見26805點，升穿10天線(26619.44點)，收市升545點或2.08%，企穩10天線，報26767點，成交金額1326億元，較上日增加19.51%，是2020年2月28日1681.93億元成交後最多；國指升206點或1.96%，報10728點。

49隻藍籌向上，瑞聲（2018）升5.04%，收報53.1元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.1%，收報406.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻97點；唯一下跌的藍籌是中石化（0386）跌0.25%，收報4.01元，是跌幅最大的藍籌，拖低大市不足1點。

花旗發表報告，將東亞銀行（0023）評級連升兩級至「買入」，刺激東亞股價曾升最多13.52%，是2009年11月11日後最大升幅，高見19.98元，見2019年9月19日20元後最高，收市報19.44元，升10.45%。

滬深兩市向上，兩市合共成交額11720億元，中資券商全線向上，海通證券（6837）收報8.98元，升3.46%；中信証券（6030）收報17.52元，升2.58%；華泰證券（6886）收報14.36元，升3.31%；中國銀河（6881）收報4.56元，升3.17%；光大證券（6178）收報6.1元，升2.52%；招商證券（6099）收報9.84元，升2.29%；廣發証券（1776）收報9.94元，升3.76%；國泰君安（2611）收報14.26元，升3.78%。

紙業股理文造紙（2314）去年純利32.36億元，按年跌33.7%。收市報6.05元，無升跌。

九倉置業（1997）公布去年全年業績，集團去年賺39.28億元，按年跌78.21%，主要因為計入了投資物業重估虧損淨額57.42億元。九置收報36.55元，升1.95%。

IGG（0799）首席運營官許元表示，內地爆發新冠肺炎(又稱武漢肺炎)，帶動玩家線上遊玩時間，2月份遊戲收入表現比起1月份有所上升，對全年業績更有把握。IGG收報5.85元，升3.91%。

英國資訊專員辦公室(ICO)向國泰航空（0293）罰款50萬英鎊(約500.14萬港元)，因該公司未能有效保護顧客個人資料。國泰收報10.3元，升1.98%。