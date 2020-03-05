《路透社》今日引述3名知情人士報道，港交所（0388）要求擬在港上市的公司於初步招股文件中披露新冠肺炎對公司業務的影響，以及公司對減輕影響的詳細計劃。據統計，自2月初以來共有18間公司在港遞表申請上市。

消息人士表示，港交所對於計劃上市的公司提出5條具體問題，圍繞公司供應鏈是否因新冠肺炎受到干擾、業務應急計劃，以及在最壞情況下，若公司業務被迫中止時的現金消耗速度。此外，港交所亦問及公司對於肺炎的預防措施，以及因肺炎對潛在客戶及供應商的帶來的影響。

以最新於本周二（3月2日）遞表的C-Link Squared Limited為例，公司於初步招股文件中提及「新冠肺炎」31次，其中於「概要」中已有詳細說明，如「本集團的策略僅與馬來西亞及新加坡有關，因此，僅會受到馬來西亞及新加坡可能進一步爆發冠狀病毒的影響。這兩個國家以外的感染增加對本集團影響有限」等。

港交所回覆本報查詢，表示《上市規則》要求上市申請人提供足夠的信息，以便潛在投資者可對申請人作出知情評估。對於廣泛影響眾多申請人的事宜，例如新型冠状病毒，若與申請人相關和具有重要影響，聯交所可以要求申請人進行具體披露。