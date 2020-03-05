經過超過一個月的抗疫戰，香港人大概已習慣戴上口罩的生活，不過新冠肺炎帶來的影響，可能比我們想像的更多。證監會去年宣布，行政總裁歐達禮在今年10月約滿後將不再續約，據說新任證監CEO的招聘行動遇上不少阻滯，一場肺炎令不少證監「心水」外國專才都對來港工作頗有遲疑，筆者不免猜想，證監會否因為今次疫症迎來成立後首位非外籍、甚至是內地人CEO？

證監會是在1989年因應八七股災成立（1989年真是多事之秋），主管香港金融市場監管工作，不過行政總裁一職，卻是直到2006年在港府主導下才開始設立，並由當時原任主席的韋奕禮出任，改由身兼證監非執行董事的方正擔任主席，此後證監管理一直保持「港外配」，由港人主席負責對外、與港交所（0388）及政府等持份者溝通，外籍CEO則負責監管事務的執行工作。

證監搵新舵手 外籍對象卻步

這個做法原意是什麼，筆者已不可考，但卻有實際功效，其一是香港人會更了解政府及港交所的操作，合作上會更容易溝通；其次，證監的工作「得罪人多，稱呼人少」，因此主要由一個「外來人」負責，執行上會更無顧忌，當然，來自歐美的監管人才在公眾形象上更有「加分」效果。

在中資已侵蝕大半個中環的背景下，近年擔憂金融把關機構接任人選的聲音不少，早在證監前任主席唐家成在2018年退任前，不少中環人已擔心會否換成由內地人擔任，最後換成同屬會計界背景的雷添良，大家才舒一口氣。

中環人對內地人出任有疑慮

歐達禮不續約，即有不少人猜想誰是下任CEO，有說近年非常積極的副行政總裁梁鳳儀是大熱，也有人說會否「染紅」；而據筆者了解，港府財金系統其實仍然屬意維持「港外配」做法（估計是因為這非重要戰線，無謂多生事端），不過當中卻有變數，因為去年6月特首林鄭月娥「自爆」炸彈，引發超過半年的反修例運動，令不少海外人士對來港工作出現疑慮。

更重要的是，近月爆發新冠肺炎，歐美國家不少人更視香港為「疫區」，令海外招聘變得更困難。其實這個難題亦並非只是證監單獨面對，有不少一向聘用海外專才出任高層的金融機構，近期亦遇上同樣問題，其中一個權宜之計是要求現任臨時續約，直至找到合適人選為止。

數數手指，歐達禮10月卸任，而證監斷不可能拖至9月才確定人選，意味剩餘時間已不到半年，一旦真的無法找到心水人選，到底是改變既有做法，搞「港港配」或「港中配」？抑或說服歐達禮暫時延長合約，靜待時機？

[李曉佳 財經澡堂]