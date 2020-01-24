強積金可扣稅自願性供款（TVC）推出後首個稅務年度將於3月底完結，宏利（0945）香港僱員福利業務部主管吳清發表示，進入2月和3月不少市民趕搭尾班車申請TVC，為剛推出以來的第2個申請高峰。因為成功進行供款，才能計算扣稅，處理TVC申請通常要5至7個工作天，所以呼籲有意申請的市民最好在3月底前的一星期申請。雖然3月31日申請也會受理，但不能保證可以趕及扣稅。

吳清發表示，申請TVC戶口和整合強積金戶口，今首兩個月以電子和紙本方式申請的比例是七三，比去年平均四六的比例，電子申請的佔例有所提高，他認為與疫情不無關係，但過去數年該行亦一直推動結單電子化。

為鼓勵客戶使用電子化結單，宏利與聖雅各福群會合作，由現時至6月30日，宏利強積金客戶新登記選用電子結單，將透過聖雅各福群會的助學計劃，向學童捐出iPad至少100部，若選用電子結單及電子通知服務的客戶人數多於1.5萬名，將捐出400部iPad。吳清發指，以目前走勢達到1.5萬登記沒有問題。

宏利於2019年12月進行了網上調查，有近63％仍在收取紙張結單，當中有36%不知道所用的強積金計劃供應商有否提供電子結單，但超過半數受訪者表示支持使用電子版本，其中29%已在選用電子結單，另外26%則表示如供應商有提供電子版本，會傾向以電子結單查閱年度基金表現。調查同時發現不少受訪者低估了強積金周年結單的用紙量，約四分之三收取紙張結單的受訪者認為強積金周年結單全份只有10頁或以下，但事實上業界所提供的周年結單可超過30頁。