精確市場研究中心與羅德傳播集團於2月底聯合進行有關新型冠狀肺炎疫情影響的調查，受訪者包括525名來自香港及515名來自新加坡人士，結果顯示僅得38%的香港僱員認為僱主有提供足夠的支援，另有超過20%香港僱員認為公司缺乏支援﹔相反，有6成新加坡僱員認為僱主給予了充裕的支援，僅得近5%新加坡僱員認為公司缺乏支援。

調查亦顯示，香港及新加坡年輕員工和年長員工對僱主在疫情期間所提供的支援持不同看法。在香港有42%的18至29歲年輕員工認為公司有提供足夠支援，只有36%的50歲或以上年長員工持相同看法。反而，在新加坡有58%年輕員工和63%年長員工認為公司有提供足夠支援。

精確市場研究中心執董鄭文良指，在疫情期間僱主對員工給予支援均有助增強員工的心理適應能力。而據新聞稿指，有幾個因素能讓本港大部分員工覺得公司有給予足夠支援，當中57%人認為提供口罩、54%人認為彈性工作時間及51%的人選擇彈性安排在家工作。

新加坡方面，有63%員工則認為公司提供消毒用品、53%提供更衛生的工作環境、57%提供健康和衛生指引以保障員工健康，以及52%認為保持雙方溝通，讓員工了解公司業務情況，都能讓員工覺得公司有給予足夠支援。

此外，新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延對經濟造成衝擊，調查又指出，近60%香港受訪者認為新型冠狀肺炎疫情對經濟帶來負面影響，新加坡只有25%。另外，47%香港受訪者認為新型冠狀肺炎疫情對經濟的衝擊將會比03年時SARS嚴重得多，而新加坡僅27%。

雖然新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，但分別有71%香港及70%新加坡受訪者均樂觀地認為疫情將於2020年第二季度末前結束。

關於新型冠狀病毒肺炎疫情的資訊，45%新加坡對社交媒體的信任度略低於香港的51%。55%新加坡受訪者認為社交媒體是不實資訊的來源。

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