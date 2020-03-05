紙業股理文造紙（2314）去年純利32.36億元，按年跌33.7%，每股盈利為0.7395元，按年跌32.7%。集團派末期息每股0.13元，較2018年0.15元跌13.3%。

集團去年收入按年跌15.7%至271.44億元，銷售成本按年跌10.7%至220.5億元。收入中包裝紙業務收入按年跌17.6%至223.88億元，分部盈利按年跌35.6%至35.15億元﹔木漿業務收入按年跌22.2%至9.28億元，分部盈利按年跌71.8%至25.3萬元﹔衛生紙業務按年跌5.8%至47.55億元﹔分部盈利按年跌32.9%至5.62億元。

集團指，去年受供給側改革以及貿易摩擦等因素影響，造紙行業面臨著一定的挑戰和調整，但公司穩中有緩，銷售收入及利潤均有所下降。而去年總銷售量為629萬噸，產品平均每噸淨利潤為525元。

集團在前景提到，包裝紙業務是其主要核心業務，自2018年中美貿易戰展開，內地包裝紙業務相對有所萎縮，加之從2017年開始，內地陸續推出了關於限制廢紙進口的政策。相關限制政策的出台一定程度上限制了原材料的供應，對國內造紙行業產生一定衝擊，其廢紙回收受到了一定影響，集團積極尋求其他方法替代廢紙入口。

集團又指，高度重視生活用紙業務，已經實現全產品鏈打造。去年衛生紙業務總體發展平穩，江西廠房的10萬噸新衛生紙生產線已投入生產，衛生紙業務已成為其新的增長動力。集團會以客戶的需求為導向，將繼續採取有效的策略來發展衛生紙業務。

理文化工去年少賺7% 派息0.15元

理文化工（0746）去年純利跌19.7%至7億元，每股盈利為0.849元，按年跌19.8%。集團派末期息0.15元，按年持平。

去年理文化工營業額按年跌10.3%至34.77億元。毛利率按年跌6.9個百分點至39.9%，純利率跌2.3個百分點至20.2%，跌幅是因主產品的產量於去年均有所提升，但由於主產品的售價自2018年初的高位拾級而落，若干主要原材料的採購成本亦未見相應下跌所影響。但集團將繼續保持穩定及近滿負荷生產，並持續優化技術工藝以控制可控生產成本，以期提升整體利潤貢獻。

集團產品燒鹼去年每噸平均銷售價跌23%至約850元人民幣（下同）﹔二氯甲烷和三氯甲烷每噸平均銷售價分別按年跌11%及10%，至約3,200元及2,800元﹔聚四氟乙烯每噸平均銷售價按年跌23%至約4.9萬元。

集團指，新冠肺炎爆發，無疑會令國內企業經營環境造成嚴峻考驗。然而中美貿易形勢以至外圍經濟局勢的緊張情緒有望緩和，預期2020年經營前景甚具挑戰，務求於穩守成本效益，同時致力開拓業務增長來源。

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