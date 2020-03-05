九倉置業（1997）公布去年全年業績，集團去年賺39.28億元，按年跌78.21%，，主要因為計入了投資物業重估虧損淨額57.42億元，每股盈利1.29元，第二次中期股息每股派0.93元。

集團基礎淨盈利減少3%至97.97億元，收入減少3%至160.43億元，營業盈利則持平，錄127.11億元。期內。投資物業收入及營業盈利皆跌，分別為142.79億元及125億元。

酒店受社會事件痛撃，收入下跌17%至15.07億元，營業盈利下跌 76%至6100萬元。位於海港城內的三間馬哥孛羅酒店及會所的營業盈利倒退47%， 而 The Murray 在下半年面對困難的經營環境和土地及樓宇折舊則仍然虧蝕。

期內，海港城的總收入（包括酒店）及營業盈利均下跌2%，分別為115.77億元及94.47億元。市場情緒低迷，加上競爭激烈，時代廣場整體收入下降3%至27.61億元，營業盈利則減少2%至24.23億元。

九置指，病毒疫情爆發將會是今明兩季的全球焦點所在。目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復 甦造成的損害。本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素。 零售和酒店業預計難以幸免受上述威脅所拖累。隨著今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金 水平亦將承受更大壓力。

九置半日收報36.1元，升0.7%。

相關報道：

【大行睇淡】花旗：私有化會德豐對九倉影響最大

【股權變動】倘會德豐獲提私有化 持九倉攤分至逾47%

【出乎意料】會德豐獲吳光正家族溢價52%提私有化 股份及現金支付