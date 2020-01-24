美股反彈逼近阻力位，港股亦跟隨高開126點，最多升324點，高見26546點，逼近10天線(26595.59點)，半日升307點或1.17%，報26529點，成交金額631億元；國指升111點或1.06%，報10633點。

萬洲（0288）升5.06%，收報8.52元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌0.5%，收報4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.33%，收報76.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點；工行（1398）跌0.37%，收報5.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

花旗發表報告，將東亞銀行（0023）評級連升兩級至「買入」，刺激東亞股價曾升最多13.52%，是2009年11月11日後最大升幅，高見19.98元，見2019年9月19日20元後最高，半日收報19.7元，升11.8%。

港鐵（0066）、九置（1997）、理文造紙（2314）等今日公布業績。港鐵（0066）跌0.12%，收報43元；九置收報36.1元，升0.69%。理文造紙收報6.11元，升0.99%。

英國資訊專員辦公室(ICO)向國泰航空（0293）罰款50萬英鎊(約500.14萬港元)，因該公司未能有效保護顧客個人資料。國泰收報10.22元，升1.19%。

創科實業（0669）公佈2019年度止全年度業績，全年股東應佔溢利按年增長11.3%，達6.15億美元（47.97億港元）。每股派末期息0.58元，按年增加16%。半日收報67.3元，升2.9%。

德昌電機（0179）公布，未全面恢復至正常水平，預期截至3月底止年度第四季度營業額，會比1月初預測低約6000萬至8000萬美元，下半年度的營業額將較上半年度低約2%至3%。半日收報16.54元，跌3.6%。

乘聯會最新公布的初步數據顯示，2月內地汽車銷售將按年下滑達到80%，估算今年首兩個月全國汽車銷售累計按年下降41%，是近廿年來最大跌幅。汽車股方面，吉利汽車（0175）收報14.18元，升0.57%；比亞迪股份（1211）收報49.4元，升0.71%；華晨中國（1114）收報6.76元，升0.6%；廣汽集團（2238）收報9.26元，升1.2%；東風集團股份（0489）收報6.11元，升0.66%；長城汽車（2333）收報5.66元，無升跌；北京汽車（1958）收報3.89元，升0.26%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.67元，升0.6%。

人行會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會，會議重申對樓市調控的立場，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性及穩定性。藍籌內房方面，潤地（1109）升0.13%，收報38元；碧桂園（2007）無升跌，收報10.86元；中海外（0688）跌0.37%，收報27.15元。非藍籌內房

合景泰富（1813）收報11.98元，升1.35%；恒大（3333）收報17.82元，跌0.45%；萬科（2202）收報32.1元，升1.26%；融創（1918）收報45.9元，跌1.18%。

內房陸續公布2月銷情，世茂（0813）2月份合約銷售額為65億元人民幣，較2019年同期100.4億元人民幣按年跌35.26%﹔首兩個月合約銷售額為167.09億元人民幣，較2019年同期215.51億元人民幣按年跌22%。開市報29.7元，升0.5%。

時代中國（1233）2月份合約銷售額為10.82億元人民幣，較2019年同期31.22億元人民幣按年跌65.34%﹔首兩個月合約銷售額為77.54億元人民幣，較2019年同期73.02億元人民幣按年跌6.19%。收報29.55元，無升跌

康希諾生物（6185）公布，公司正在研發2019年新冠病毒候選疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。新冠病毒候選疫苗仍處於臨床前研究階段。半日收報88.4元，跌9.6%。

周大福（1929）公布，截至今年2月底止兩個月，港澳地區零售值同比大跌6成，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%。內地方面，其零售值則按年倒退42%，同店銷售跌49%，同店銷量挫52%。半日收報7.07元，升5.9%。

其他報道

【網購成風】SHOPLINE電商白皮書：星期三晚上10點最多人網購

【外洩風波】國泰洩露客戶資料被英國罰款500萬

【A股午市】兩市高收 三大指數升逾1%

【美國減息】貝萊德、高盛料美債陷入負孳息率可能性非常低

【新冠肺炎】空中巴士擬減產A330neo

【憧憬賣盤】花旗：東亞銀行整體出售可能是最容易執行的選擇

【疫襲經濟】IMF:全球經濟不確定性仍高 料中國經濟增速低於5.6%

【公司盈警】第一視頻去年度虧損收窄

【港股開市】恒指高開126點 內房、汽車向上 港鐵升0.7%

【開市焦點】港股ADR升174點 港鐵、九置今日公布業績

【歐美戰報】拜登初選勝利 憧憬多國減息 道指升1173點逼近阻力位