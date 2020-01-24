網絡開店平台SHOPLINE發布香港《電商白皮書》，2018至2019年期間，以該平台開店的商戶成交總額（GMV）按年大增1倍，顯示網購逐漸成為生活不可缺少的一環。SHOPLINE指出，商戶GMV表現共分為3個階段，包括5至8月「平台期」，GMV表現平穩，其次是9至1月「爆發期」，店家及消費者均集中火力促成交易，至於2至4月就是「回穩期」，農曆新年前後網購氣氛稍退，其後再重拾成長。

根據SHOPLINE的數據，商戶於凌晨時份較少訂單，訂單量最低是清晨5時，整體銷量最高是晚上10時，即客人下班吃晚飯後，在家中上網的時間。如果以每日計，商戶則在星期三獲最多訂單。平台建議，如果商戶舉行限時限量快閃活動，可考慮在晚上進行。

SHOPLINE統計其商戶資料，發現有41.9%店家年齡為26至35歲，女性比例為55.8%。開店背景方面，有45%的受訪店家為自家品牌，近40%以代理形式經營，約7%為是企業規模，反映不但是初創品牌開設網店，企業亦有明顯需求。

其他報道

【A股午市】兩市高收 三大指數升逾1%

【美國減息】貝萊德、高盛料美債陷入負孳息率可能性非常低

【新冠肺炎】空中巴士擬減產A330neo

【憧憬賣盤】花旗：東亞銀行整體出售可能是最容易執行的選擇

【疫襲經濟】IMF:全球經濟不確定性仍高 料中國經濟增速低於5.6%

【公司盈警】第一視頻去年度虧損收窄