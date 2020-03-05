東亞銀行（0023）昨公布將對其業務和資產組合進行全面檢討，基金股東Elliott更向法院申請暫停向東亞提出的「不公平損害」訴訟程序，花旗發表報告，將東亞評級連升兩級至「買入」，刺激東亞股價曾升10.23%，是2016年2月22日後最大升幅，高見19.4元，是2019年10月02日19.4元後最高。

花旗指，東亞銀行的潛在目標不僅僅是出售小型子公司，還包括可能剝離香港或中國內地業務，更可能兩者兼備，而首選可能是保留和釋放香港業務的價值，出售東亞中國，因後者增長放緩、資產質量問題計提的高撥備將給未來收益帶來壓力。

花旗又指，東亞銀行整體出售可能是最容易執行的選擇，特別是對希望在香港有更強的業務並願意吸收東亞中國的內地銀行，可能更有吸引力。

花旗指，聘請高盛為財務顧問對其業務和資產組合進行全面檢討同時獲得股東Elliott的支持，意味有機會進行大規模資產處置。

花旗將東亞目標價上調至21元，並將評級由「賣出」上調至「買入」。東亞現報18.8元，升6.82%。

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