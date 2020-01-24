美股反彈，帶動亞股向上，港股今早高開126點或0.49%，報26348點，成交金額45億元；國指今早高開23點或0.23%，報10545點。

申洲國際（2313）升2.83%，報105.5元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.33%，報59.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.2%，報76.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；中移動（0941）跌1.14%，報60.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

港鐵（0066）、九置（1997）、理文造紙（2314）等今日公布業績。港鐵開市升0.7%，報43.35元；九置開市報35.8元，跌0.14%。理文造紙開市報6.1元，升0.82%。

創科實業（0669）公佈2019年度止全年度業績，全年股東應佔溢利按年增長11.3%，達6.15億美元（47.97億港元）。每股派末期息0.58元，按年增加16%。開市報66.75元，升2.06%。

德昌電機（0179）公布，雖然內地的生產及組裝營運復工，但是未全面恢復至正常水平，而全球的生產營運不受影響。同時，其預期截至3月底止年度第四季度營業額，會比1月初預測低約6000萬至8000萬美元，下半年度的營業額將較上半年度低約2%至3%。開市報17.16元，無升跌。

乘聯會最新公布的初步數據顯示，2月內地汽車銷售將按年下滑達到80%，預計會是全年最大幅度的下滑，以此估算，今年首兩個月全國汽車銷售累計按年下降41%，是近廿年來最大跌幅。汽車股方面，吉利汽車（0175）開市報14.2元，升0.71%；比亞迪股份（1211）開市報49.1元，升0.1%；華晨中國（1114）開市報6.74元，升0.3%；廣汽集團（2238）開市報9.3元，升1.64%；長城汽車（2333）開市報5.67元，升0.18%；北京汽車（1958）開市報3.94元，升1.55%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.67元，升0.6%。

人行會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會，會議重申對樓市調控的立場，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性及穩定性。藍籌內房方面，潤地（1109）升0.4%，報38.1元；碧桂園（2007）升0.37%，報10.9元；中海外（0688）升1.1%，報27.55元。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）開市報12元，升1.52%；綠城中國（3900）開市報11.48元，升1.06%；恒大（3333）開市報18.1元，升1.12%；萬科（2202）開市報31.55元，跌0.47%；融創（1918）開市報46.35元，跌0.22%。

內房陸續公布2月銷情，世茂（0813）2月份合約銷售額為65億元人民幣，較2019年同期100.4億元人民幣按年跌35.26%﹔首兩個月合約銷售額為167.09億元人民幣，較2019年同期215.51億元人民幣按年跌22%。開市報29.7元，升0.5%。

時代中國（1233）2月份合約銷售額為10.82億元人民幣，較2019年同期31.22億元人民幣按年跌65.34%﹔首兩個月合約銷售額為77.54億元人民幣，較2019年同期73.02億元人民幣按年跌6.19%。開市報15.3元，跌0.39%。

康希諾生物（6185）公布，公司正在研發2019年新冠病毒候選疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。新冠病毒候選疫苗仍處於臨床前研究階段。開市報96元，跌1.8%。

周大福（1929）公布，截至今年2月底止兩個月，港澳地區零售值同比大跌6成，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%。內地方面，其零售值則按年倒退42%，同店銷售跌49%，同店銷量挫52%。開市報6.72元，升0.75%。

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