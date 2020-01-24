美股反彈逼近阻力位，港股ADR升174點或0.66%，報26396點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.05%，折合報398.14元；匯控（0005）升0.58%，折合報51.65元；建行（0939）升0.45%，折合報6.44元。

日經平均指數今早高開299點或1.42%， 一度升最多299點或1.42%，現報21302點，升0. 96%。韓國首爾綜合指數今早高開18點或0.91%， 最多升過22點或1.1%，現報2080點，升1.05%。澳洲股市現報6437點，升1.77%。

今日焦點股份可留意：

港鐵（0066）、九置（1997）、理文造紙（2314）等今日公布業績。

創科實業（0669）公佈2019年度止全年度業績，全年股東應佔溢利按年增長11.3%，達6.15億美元（47.97億港元）。每股派末期息0.58元，按年增加16%。

德昌電機（0179）公布，雖然內地的生產及組裝營運復工，但是未全面恢復至正常水平，而全球的生產營運不受影響。同時，其預期截至3月底止年度第四季度營業額，會比1月初預測低約6000萬至8000萬美元，下半年度的營業額將較上半年度低約2%至3%。

乘聯會最新公布的初步數據顯示，2月內地汽車銷售將按年下滑達到80%，預計會是全年最大幅度的下滑，以此估算，今年首兩個月全國汽車銷售累計按年下降41%，是近廿年來最大跌幅。

人行會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會，會議重申對樓市調控的立場，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性及穩定性。

內房陸續公布2月銷情，世茂（0813）2月份合約銷售額為65億元人民幣，較2019年同期100.4億元人民幣按年跌35.26%﹔首兩個月合約銷售額為167.09億元人民幣，較2019年同期215.51億元人民幣按年跌22%。

時代中國2月份合約銷售額為10.82億元人民幣，較2019年同期31.22億元人民幣按年跌65.34%﹔首兩個月合約銷售額為77.54億元人民幣，較2019年同期73.02億元人民幣按年跌6.19%。

康希諾生物（6185）公布，公司正在研發2019年新冠病毒候選疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。新冠病毒候選疫苗仍處於臨床前研究階段。

周大福（1929）公布，截至今年2月底止兩個月，港澳地區零售值同比大跌6成，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%。內地方面，其零售值則按年倒退42%，同店銷售跌49%，同店銷量挫52%。

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