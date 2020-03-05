美國減息半厘後，加拿大央行亦宣布減息50基點，市場憧憬英國和歐洲央行亦將減息，多國債息紛紛創歷史新低。另一方面，IMF總裁預期全球經濟或邁向「更糟糕情形」，只要疫情持續時間未知，不確定性仍將很高；而CNBC報導，IMF準備500億美元來應對疫情。美國方面，民主黨總統候選人拜登在超級星期二的表現為市場帶來驚喜，初選中取得重要勝利，刺激醫療股大漲之餘，亦推動美股向上。道指高開466點後，曾升最多1184點，高見27102點，逼近10天線27109，及黃金比率反彈50%所在的27124點。美股三大指數期貨現時向下，道期跌140點，報26825點。

道瓊斯工業平均指數收漲1173點，升幅4.53%，報27090點。標普500指數收漲126點，升幅4.23%，報3130點。納斯達克綜合指數收漲333點，或3.85%，報9018點。

道指成份股全線向上，聯合健康保險升10.7%，報289.42美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻190點，而埃克森美孚升2.18%，報52.42元，貢獻道指升幅最少的藍籌，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報302.74元，升4.63%，谷歌母公司Alphabet收市報1381.6元，升3.28%，亞馬遜收市報1975.83元，升3.5%，Facebook收市報191.76元，升3.15%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.36%，報386點。德國DAX指數收漲1.19%，報12127點；法國CAC 40指數漲1.33%，報5464點；英國富時100指數收漲1.45%，報6815點。