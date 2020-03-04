中原地產的施永青向來擅長找風口做生意，當年搞地產代理和免費報紙就是好例子，近月就突然踩過界，斥資3700萬元入股一間尚未面世的信貸資料庫「諾華誠信」，恰巧有媒體日前報導金管局擬在上半年招標，勢要找挑戰美資環聯信貸（TransUnion）的龍頭地位，時機非常巧合，但施永青的押注對象是否正確，在下都好關注。

話說《蘋果》日前披露一封銀行內部電郵，指金管局銀行公會擬上半年招標破環聯壟斷，推動市場有多於1間個人信貸資料服務機構（Credit Reference Agency，CRA）以減低風險，至於受惠者很可能是一直磨拳擦掌的諾華誠信。

話說諾華在成立之初，創辦人是中銀信用卡前總經理蘇誠信，給人好多暇想。又有報道講到這家公司嘗試拉攏中銀入局，但至今都未有成事，未有與中銀簽訂共享資料合作協議。

縱使諾華誠信可能獲祝福，也非一帆風順，因為據報道話蘇誠信早於2019年初舉行的公司晚宴高呼「We Are Ready」口號，惟事隔超過一年，依然未見有服務推出。

諾華遲遲未找到大型金融機構合作伙伴，背後仍是一眾本地中小銀行，去年靠中間人穿針引線，找到歐資徵信服務科孚（CRIF）注資，分別於2018年11月、2019年2月、6月、10月入股。而施永青的入股，是在科孚參股之後，去年11月旗下中原數據科技更以溢價8%斥資3700萬元入股，現佔諾華12.99%，以入股價錢推算，現時諾華誠信公司現時估值2.85億元。

施永青曾經在自己的專欄寫過，他的生意大部分都是營運性，不是投資者，因為他喜歡直接參與營運，有理由相信，他很有可能會從現有的生意，找出協同效應。中原的業務涉及大量已置業的客戶，入股諾華這個信貸資料庫，施永青有甚麼考量，真的要問他才知道。地產代理需按銷監局和私隱專員公署的《個人資料（私隱）修例》規定，不能任意披露客人的個人資料及直接捉銷用途，相信施老闆一定清楚明白。

今次施永青瞄準美資，切入信貸市場，在Data Technology年代當然是有膽識、有眼光，且看他今次投資的公司，是不是貨真價實。

大灣區國舅

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