創科實業（0669）公佈2019年度止全年度業績，全年股東應佔溢利按年增長11.3%，達6.15億美元（47.97億港元）。每股派末期息0.58元，按年增加16%。整體毛利率按年增加0.5個百分點至37.7%。該集團展望，冀進軍嶄新的地板護理業務電池平台，並預期充電式產品技術將可擴展至新產品類別。其更發展工業用MILWAUKEE MX FUEL設備系統，以便進軍輕型建築設備領域。

創科年內進一步投資核心鋰電平台，發展無碳刷馬達尖端技術，及開發電子及電源管理系統，以繼續壯大充電式產品系列，並開發出連串新產品。期內全年總銷售達77億美元，按年增長9.2%。當中電動工具業務佔總銷售88.6%，達68億美元，按年增長13%；分部盈利達6.63億美元，按年增長10.83%。當中Milwaukee工具業務按當地貨幣計算，按年增長21.7%；Ryobi One+則錄得高個位銷售額增長。至於地板護理業務方面，銷售額只有8.76億美元，按年減少13.49%；盈利則達1034.4萬美元，按年增長12.78%。

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