IGG（0799）公布截至去年底的全年業績，收入約6.67億美元（約52.03億港元），按年跌10.83%，純利為1.65億美元（約12.87億港元），按年跌12.89%。每股盈利0.1319美元（約1.03港元），計劃派第二次中期股息每股0.176元。

集團解釋，去年收入按年下降11%，主要由於上線多年遊戲《王國紀元》收入的自然回落，但截至去年底，其月均流水仍高居近5,000萬美元，月活躍用戶(MAU)近820萬。《王國紀元》貢獻收入約5.39億美元，按年跌10.15%，貢獻集團約80.7%總收入，按年提高0.6個百分點。

集團表示，去年下半年陸續推出策略類遊戲《星際文明：新紀元》及多款輕度休閒遊戲，包括《王國迷城》、《遺落輝石》等。今年將推出MOBA（多人在線戰術競技類）、射擊類等，進一步推進多元化佈局。

主席蔡宗建表示，去年底武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情迅速蔓延全球，並對民生及各行各業造成重大影響，但相較於大多數產業，疫情短期內尚不至於對集團所處的網絡遊戲行業產生重大衝擊。

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