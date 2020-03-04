【內房數據】世茂2月合約銷售跌35%
文章日期：2020年3月4日 17:31
內房陸續公布2月銷情，世茂（0813）2月份合約銷售額為65億元（人民幣，下同），較2019年同期100.4億元按年跌35.26%﹔首兩個月合約銷售額為167.09億元，較2019年同期215.51億元按年跌22%。
花樣年（1777）2月份合約銷售額為10.03億元，較2019年同期13.03億元按年跌23.02%﹔首兩個月合約銷售額為23.92億元，較2019年同期30.1億元按年跌20.53%。
合生創展（0754）2月份合約銷售額為7.98億元，較2019年同期8.24億元按年跌3.16%﹔首兩個月合約銷售額為12.73億元，較2019年同期14.36億元按年跌11.35%。
內房股今日造好，股份多升4至7%，當中世茂升4.42%、花樣年創新高兼升6.14%、合生創展升2.95%。其餘內房方面，龍光（3380）升5.33%，時代中國（1233）升4.49%、新城發展（1030）升4.39%、融創中國（1918）升4.38%、龍湖（0960）升4.29%、綠城中國（3900）升4.22%。
時代中國2月份合約銷售額為10.82億元，較2019年同期31.22億元按年跌65.34%﹔首兩個月合約銷售額為77.54億元，較2019年同期73.02億元按年跌6.19%。
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