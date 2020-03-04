美聯儲（Fed）將基準利率降低了50個基點（bps）（降幅為1%至1.25%）。隨之而來的聯邦公開市場委員會聲明說，減息旨在抵消冠狀病毒爆發給經濟活動帶來的不斷變化的風險，但指出「美國經濟的基本面仍然強勁」。不過，富蘭克林鄧普頓定息債券CIO Sonal Desai認為股票價格的大幅回落，很大程度上反映了美股過高估值，而且他認為不會輕易逆轉。美聯儲已表示會繼續監察市場，如果基本數據惡化，他預計美聯儲還會推出更多政策。

宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Frances Donald則表示，債券市場價格反映聯儲局將於3月減幅多於25點子，並預期在3月18日再減息25點子。聯儲局難以做到符合市場預期的減息行動。其實，市場一直預期聯儲局持續減息、發出減息訊號、甚至認為即使經濟情況改善，亦不會掉頭加息。平心而論，這期望很難達到，而聯儲局未來的貨幣政策路向可能較難測，仍大有機會出現政策錯誤及央行立場被錯誤理解的情況。

她認為，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥。而且中國經濟活動在過去兩個月近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響。環球經濟並非處於一個強勢狀態而迎來放緩，而經濟在過去18個月因貿易關係緊張升溫而轉弱，令問題更為複雜。她預期環球經濟會在今年第四季改善，而即使環球央行會否協調減息，未來數月經濟將繼續轉差，意味環球企業盈利將下降。

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