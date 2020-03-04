周大福（1929）公布，截至今年2月底止兩個月，港澳地區零售值同比大跌6成，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%。內地方面，其零售值則按年倒退42%，同店銷售跌49%，同店銷量挫52%。

為配合當地政府嚴控COVID-19病毒蔓延的措施，集團大部份於內地和港澳的零售點分別自1月底及2月初起暫時停業。期內，兩大巿場的業務無可避免地受到影響。今年2月29日，中國、香港及澳門分別約70%及64%零售點已經恢復營業。內地電子商務業務的零售值於期內按年下跌24%，銷量則下跌36%。

集團位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府的許可後已逐步恢復營運，而武漢智造生產中心則仍然暫時停業直至另行通知。然而，該中心主要生產主流黃金產品，佔集團的珠寶生產約15至20%。期內，集團已將生產重新分配至順德及深圳的廠房，該等廠房的產能足夠支持業務。

集團於農曆新年前已預備存貨以滿足節日需求。然而，由於期內消費氣氛疲弱且需求放緩，預計短期內存貨將處於較平時為高的水平。

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