【明報專訊】去年12月推出的九成擔保貸款，政府出發點亦是為了支援中小企應對困境，且把條件降低至就算企業營運不足一年，沒有財報也可申請，然而銀行取態成了措施是否有成效的關鍵，有中小企在申請時便多次被銀行「請吃閉門羹」。

部分未填資料已被拒諸門外

於佐敦經營日式鐵板燒的樂先生對本報表示，去年底知道政府推出九成擔保產品，便打算借30萬元用作開分舖及日常營運之用，但先後向4家銀行提出申請都落空：「匯豐說做不到，中銀就問我要物業作抵押；至於創興銀行，我只是跟大堂經理說明來意，連資料都沒填已被拒絕」。樂先生指出，其店過去3年都有盈利，每個月有30萬元至40萬元的營業額，「全部有銀行紀錄，且過去沒有申請過任何借貸，所以也不明白為什麼被拒絕。」

銀行不想承擔風險 稱追政府數要4至5年

另一經營出版社的章先生亦遇到類似情况，去年底曾嘗試透過華僑永亨申請，「但職員私下說就算政府九成擔保，銀行也不想承擔一成風險，因為要追政府償付也要4至5年」；今年1月初他再去匯豐申請，「交了文件，銀行職員原本說十日八日便會批下來，但到1月中，再向銀行查詢時卻獲回覆說因為疫情原因，可能『有排等』」。上星期他再問匯豐，對方還是給了同樣答覆。

根據按證公司提供的數據，九成信貸擔保產品自去年12月推出以來，截至今年2月21日，共批出252宗，涉及貸款額4.29億元。至於八成信貸擔保產品，在今年1至2月為295宗，涉及貸款額14.1億元。

調查：銀行貸款批核取態 比半年前困難

據金管局前日公布的2019年第4季中小企貸款狀况調查結果顯示，2500間受訪中小企當中，有27%受訪者覺得銀行就貸款批核的取態，與6個月前相比「較困難」，比第三季的25%增加了兩個百分點，而認為銀行貸款批核「較容易」的則有15%，較第三季增加三個百分點。

雖然感覺銀行批核貸款較6個月前困難的受訪中小企有增加，但在已獲批貸款的受訪者中，只有14%覺得銀行對已批貸款的取態「收緊」，比第三季的32%有顯著減少，但覺得「放寬」的維持在5%水平，與第三季一致。

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