【明報專訊】政府上周在預算案中表示，將會在原有的中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，據知銀行界上周與政府及按證公司召開會議，商討有關政策，會上業界提出三大疑慮，當中尤其針對銀行角色及收費問題，要求當局釐清細節。由於是次措施是由政府作百分百擔保，並由按證公司出資借貸，利息則歸政府所有，業界關注，銀行純粹作為中介人或會「白做」，追問能否從中收費。按證公司昨日回覆本報查詢時指出，銀行會收取費用以彌補其營運成本，細節正在商討之中。

明報記者 廖毅然、陳子凌

按證公司表示，銀行會收取費用以彌補其營運成本，費用由政府承擔，細節正在商討之中。利息收入扣除成本，包括資金成本和行政開支等，如有盈餘會歸政府所有，以彌補壞帳損失。

是次措施與2012年及去年底推出的八成及九成中小企擔保貸款計劃，不同之處在於今次借貸方並非銀行，而是由按證公司出資借貸，銀行只負責轉介客戶及審批貸款。另外，貸款條件亦與此前有所不同（見附表）。

按證：銀行收取費用彌補營運成本

據了解，業界在會上關注到銀行可否收取費用，始終轉介客戶及審批貸款，亦需付出一定成本。按證公司昨晚回覆指出，銀行可以收費。不過據悉收費細節仍然待定，當局預計有關措施可能要4月才獲立法會通過，期間會再與業界開會商討執行細節。業界同時希望當局釐清貸款的評估準則，以便作審批。

款項由銀行或按證借出 未有定案

另外，業界還憂慮到壞帳問題，雖然是按證出資借貸，但款項會直接由按證公司借出，抑或經過銀行給予申請人，尚未有定案，如果是後者，業界擔心一旦有壞帳，在能夠收回款項前，會計入銀行的帳目。

風險政府包 銀行：審批「鬆手」一點

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦指出，此前銀行對政府擔保計劃並不熱中，主要有兩大理由，一是處理文書工作，要解釋為什麼同意審批，萬一壞帳「就要花更多文書去解釋及索償」。劉達邦說，快的話半年是可以從政府處收回壞帳，最慢可以花3年時間。其次，正因為政府提供了高達八成甚至九成擔保，反過來提高了申請人賴帳風險。

有銀行界人士亦指出，以往即使是八成或九成擔保，銀行始終有一兩成風險，審批會較緊。今次由政府帶出一個信息，是風險全由政府承擔，相信銀行會「鬆手」一點，「審批準則不會改變，不過符合最低標準就可以，不會太手緊。」

據按證公司的回覆指出，八成信貸擔保產品累計壞帳率約4%，而去年銀行每宗索償個案平均半年內批出，當中包括等待銀行提供證明文件。商經局則表示，八成及九成信貸擔保產品的壞帳，是以按證公司所收取的擔保費去進行償付及支付有關開支。