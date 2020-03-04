聯儲局昨晚突然公布減息0.5厘，匯豐、渣打利率按兵不動，渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑指出過去美國數次加息，香港未有跟進，因此香港最優惠利率可減可不減。美國若再快速和大幅減息，港元拆息有下降壓力，企業亦有壓力給銀行要求減息。若拆息無法維持在1厘以上，最優惠利率在無辦法或需要下調。

陳銘僑指減息要視個別銀行情況，或出現中小行有不同最優惠利率情况。不過在2008年後聯儲局減至零息，本港最優惠利率亦企在5厘至5.25厘，反映美息和港息沒有絕對的水平。他亦指出，香港存款利息已降至零水平，社會大眾未接受負存款，因此即使減息也是只單邊減貸款利率。

陳銘僑指出，今次減息後金融市場反應混亂，或擔心聯儲局因為經濟出現問題需大幅減息，因為資產價格下跌。市場預期聯儲局在3月或4月會議再減息0.25厘，陳銘僑認為今次減息原因是應對武漢肺炎，所以再減息要視乎疫情在美國會有多嚴重，亦不排除有需要時會運用買債等工具。他又認為，美金下跌推升新興市場貨幣，資金流入對亞洲市場是好，但預期不會大規模增持亞洲資產。

對於人民銀行，陳銘僑認為中國不會跟隨美國快速減息，因為中國疫情正在減少，人行不希望給予市場擔心的訊息，因此會一步步進行，本月調減公開市場工具，如中期借貸便利（MLF），和市場報價貸款利率（LPR）0.1至0.2個百分點，人行亦準備降準，不過因為疫情暫緩，未能預料會何時進行。

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